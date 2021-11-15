В австралийском штате Тасмания рекордно похолодало

Тасманию, островной штат Австралии, расположенный к югу от материка, занесло снегом. В регионе также сильно похолодало. Такой погоды в Тасмании не было с 1953 года, пишет ABC News, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

За две недели до наступления лета в Тасмании резко снизилась температура и выпал снег. В некоторых районах выпало до 30 сантиметров осадков.

В столице штата городе Хобарт ночью было зафиксировано +2,9°С - это самая низкая температура за последние 68 лет.

Холодный юго-западный воздух пришел из Антарктиды.

Полиция призывает автомобилистов "проявлять особую осторожность". Водителям рекомендовали включать фары при ухудшении видимости и держать дистанцию между машинами.

Метеорологи отмечают, что снегопад с понедельника прекратится, зато начнутся проливные дожди.