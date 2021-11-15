https://news.day.az/world/1403879.html Правоохранительные органы квалифицируют как теракт взрыв машины у больницы в Ливерпуле
Правоохранительные органы квалифицируют как теракт взрыв машины у больницы в Ливерпуле
Британские правоохранительные органы квалифицируют как теракт взрыв такси рядом с больницей в Ливерпуле, в результате которого был уничтожен сам террорист, приведший в действие взрывное устройство, и пострадал водитель автомобиля. Об этом в понедельник на пресс-конференции заявил представитель контртеррористического подразделения полиции, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Этот инцидент объявлен терактом", - говорится в комментарии представителей силовых структур. Личность террориста установлена, однако в интересах следствия его имя и его возможные мотивы пока не раскрываются.
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