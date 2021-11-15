Штамм Дельта спровоцировал в Китае новую COVID-вспышку

В Китае зафиксирована самая большая COVID-вспышка в стране, которая была вызвана штаммом Дельта. Власти ввели жесткие карантинные меры в северо-восточном городе Далянь, так как за минувшие сутки в регионе было зарегистрировано 32 новых случая, пишет Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

С 17 октября по 14 ноября в Китае было зафиксировано 1 308 новых случаев коронавируса, что превышает количество заболевших вследствие летней вспышки штамма Дельта. Это позволяет говорить о самой большой вспышке штамма в Китае, которая затронула 21 регион страны.

В некоторых городах для сдерживания распространения коронавируса ограничен выезд граждан.

С начала пандемии в Китае зарегистрировано 98 315 случаев заболевания COVID-19 и 4 636 смертей.