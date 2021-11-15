Протестующие заблокировали офисы избиркома в разных городах Ливии

Протестующие заблокировали в понедельник офисы Высшей избирательной комиссии Ливии в двух городах страны, препятствуя работе избиркома. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на представителя комиссии Абу Бакра Мараду, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По словам чиновника, протестующие перекрыли доступ к офисам избиркома в Злитане (160 км к востоку от Триполи) и Гарьяне (около 60 км к югу от столицы), в результате чего работа в этих избирательных округах временно прекращена.

8 ноября в стране началась регистрация кандидатов на запланированных на 24 декабря парламентских и президентских выборах. В воскресенье стало официально известно, что на президентских выборах будет баллотироваться сын бывшего ливийского руководителя Муаммара Каддафи Сейф аль-Ислам, который подал документы в избирательную комиссию города Себха. Кроме того, по поступающей информации, во вторник бумаги для регистрации намерен подать генерал Халифа Хафтар, который некоторое время назад с этой целью временно сложил с себя полномочия командующего Ливийской национальной армией.

Между тем до сих пор неясно, состоятся ли выборы в запланированные сроки. Согласно решению Форума ливийского политического диалога, президентские и парламентские выборы в стране должны пройти 24 декабря. Для их проведения должна была быть подготовлена законодательная база: новые законы о выборах главы государства и депутатов. Их парламент принял в сентябре и октябре соответственно. Однако Госсовет Ливии, который де-факто является второй палатой парламента с консультативными функциями с доминирующими в нем исламистами, заявил, что принятие закона о парламентских выборах идет вразрез с Ливийским политическим соглашением, включенным в Конституционную декларацию. Не устроил Госсовет и закон о выборах президента. В конечном итоге орган призвал блокировать выборы во избежание гражданской войны в стране.

На международной конференции по Ливии в Париже 12 ноября западные страны призвали Ливию внести в течение нескольких дней "поправки в законы о выборах, с тем чтобы обеспечить их легитимность".