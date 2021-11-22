В Сирии нашли необычное применение оливкам

Жители сирийского города Арманаз нашли необычную и экологически чистую замену подорожавшему дизельному топливу. Для отопления в домах зимой они стали использовать отходы от производства оливкового масла, пишет Euronews, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

После отжима масла остается большое количество жмыха, который затем спрессовывают и высушивают на солнце в течение 15 дней. Такие отходы сирийцы называют "бирин" (birin) - их превращают в цилиндрические гранулы для биотоплива.

На предприятии отметили, что применение такого источника энергии для отопления не только безопасно для планеты, но и гораздо менее затратно для местных жителей - одна тонна "бирина" обойдется семье в 200 евро, а на дизель придется потратить от 350 до 450 евро.

Сирия - родина оливковых деревьев, плоды которых уже несколько тысячелетий служат одним из важных источников пищи местного населения. В стране густые оливковые плантации, а растения в них могут жить больше века и продолжать приносить урожай.