Китай строит плавучий космодром нового типа

В Китае ведется работа по строительству специального судна для морских пусков космических ракет-носителей. Об этом сообщило издание Space.com, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Указано, что габариты "корабля нового типа" составляют 162,5×40 метров. Судно будут использовать вблизи нового космодрома возле города Хайян в восточной провинции Шаньдун. Его планируют ввести в эксплуатацию в 2022 году.

Судно будет оснащено оборудованием для поддержки пусков ракет-носителей Чанчжэн-11, более крупных ракет - Smart Dragon, а также будущих носителей на жидком топливе.

В будущем новое судно планируется использовать в качестве посадочной платформы для первых ступеней ракет-носителей аналогично тому, как это делает компания SpaceX для посадки первых ступеней Falcon 9 и Falcon Heavy.

Утверждается, что морской старт обеспечит Китаю больше вариантов для вывода кораблей в космическое пространство. А гибкое позиционирование стартовой площадки упрощает выбор оптимальной траектории полета, чтобы отработанные ступени ракет падали в море, а не на сушу, где могут пострадать люди.