https://news.day.az/world/1403922.html В школе Лондона обрушился потолок - есть пострадавшие
В школе Лондона обрушился потолок - есть пострадавшие
Потолок обрушился в ходе учебных занятий в школе на юге Лондона, в результате инцидента несколько человек получили травмы. Об этом в понедельник сообщили спасательные службы британской столицы, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По имеющейся информации, несколько школьников были экстренно доставлены в больницу в связи с полученными травмами, еще ряду учеников помощь была оказана на месте. Отмечается, что обрушился потолок на третьем этаже учебного заведения. Все ученики и педагоги были эвакуированы из здания.
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