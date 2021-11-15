Китайцы внедрили систему распознавания коз по внешнему облику

Китайцы внедрили на ферме систему распознавания коз по внешнему облику. Об этом сообщает издание Global Times, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Эту систему разрабатывают в шанхайской компании Wanhe, чтобы повысить эффективность и качество продукции. "Технология распознавания лиц повысит эффективность работы, улучшит качество разведения и состояние здоровья коз, - говорит Хуан Чжэнь, глава компании. - Рабочим не нужно будет следить за состоянием коз на месте. Например, в настоящее время у нас работают 11 человек для содержания 3000 коз. Система может отображать информацию о каждой козе на экране компьютера, включая ее пол, возраст, вес, а также состояние здоровья, сведения о вакцинации и беременности". Помимо обычных камер оборудование фермы использует тепловизоры для отслеживания температуры тела.