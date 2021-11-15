https://news.day.az/world/1403934.html Главе Генштаба Армении предъявили обвинение из-за поставок некачественных ракет
Главе Генштаба Армении предъявили обвинение из-за поставок некачественных ракет
Начальнику Генштаба ВС Армении Артаку Давтяну предъявлено обвинение по делу о поставках некачественных ракет Вооруженным силам республики, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.
"Артаку Давтяну предъявлено обвинение по делу о поставках некачественных ракет, по которому проходит бывший министр обороны Армении Давид Тоноян. Однако мера пресечения в отношении Давтяна не избрана", - пишут армянские СМИ.
В прокуратуре и Службе нацбезопасности Армении эту информацию не комментируют.
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