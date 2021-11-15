Главе Генштаба Армении предъявили обвинение из-за поставок некачественных ракет

Начальнику Генштаба ВС Армении Артаку Давтяну предъявлено обвинение по делу о поставках некачественных ракет Вооруженным силам республики, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

"Артаку Давтяну предъявлено обвинение по делу о поставках некачественных ракет, по которому проходит бывший министр обороны Армении Давид Тоноян. Однако мера пресечения в отношении Давтяна не избрана", - пишут армянские СМИ.

В прокуратуре и Службе нацбезопасности Армении эту информацию не комментируют.