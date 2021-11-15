ЕС расширил санкции против Сирии

Европейский союз (ЕС) расширил действующие санкции против Сирии.

Об этом сообщается в заявлении на сайте Совета ЕС, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Совет сегодня принял решение добавить четырех недавно назначенных министров в список физических и юридических лиц, на которых распространяются целенаправленные ограничительные меры ЕС в связи с ситуацией в Сирии", - сказано в сообщении.