https://news.day.az/world/1403945.html ЕС расширил санкции против Сирии
ЕС расширил санкции против Сирии
Европейский союз (ЕС) расширил действующие санкции против Сирии.
Об этом сообщается в заявлении на сайте Совета ЕС, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
"Совет сегодня принял решение добавить четырех недавно назначенных министров в список физических и юридических лиц, на которых распространяются целенаправленные ограничительные меры ЕС в связи с ситуацией в Сирии", - сказано в сообщении.
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