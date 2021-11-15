https://news.day.az/world/1404001.html Акар и Шойгу обсудили Сирию
Акар и Шойгу обсудили Сирию
Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар провел телефонный разговор с министром обороны России Сергеем Шойгу.
Как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, об этом сообщает в понедельник пресс-служба оборонного ведомства Турции.
Главы оборонных ведомств обсудили двусторонние связи, региональные процессы в сфере безопасности и обороны с акцентом на ситуацию в Сирии.
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