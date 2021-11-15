Акар и Шойгу обсудили Сирию

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар провел телефонный разговор с министром обороны России Сергеем Шойгу.

Как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, об этом сообщает в понедельник пресс-служба оборонного ведомства Турции.

Главы оборонных ведомств обсудили двусторонние связи, региональные процессы в сфере безопасности и обороны с акцентом на ситуацию в Сирии.