https://news.day.az/world/1404014.html Назначена дата суда над Саакашвили
Назначена дата суда над Саакашвили
Тбилисский городской суд назначил заседание по делу о незаконном пересечении государственной границы экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили на 16 ноября.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом в понедельник сообщил журналистам адвокат бывшего грузинского лидера Бека Басилая.
"16 ноября в Тбилисском городском суде состоится судебный процесс над Михаилом Саакашвили по делу о незаконном пересечении государственной границы Грузии. Заседание назначено на 11:00", - сказал юрист.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре