Назначена дата суда над Саакашвили

Тбилисский городской суд назначил заседание по делу о незаконном пересечении государственной границы экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили на 16 ноября.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом в понедельник сообщил журналистам адвокат бывшего грузинского лидера Бека Басилая.

"16 ноября в Тбилисском городском суде состоится судебный процесс над Михаилом Саакашвили по делу о незаконном пересечении государственной границы Грузии. Заседание назначено на 11:00", - сказал юрист.