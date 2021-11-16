https://news.day.az/world/1404025.html NASA собирает информацию по инциденту с космическим мусором
NASA собирает информацию по инциденту с космическим мусором
NASA собирает информацию относительно инцидента с космическим мусором, из-за которого экипажу на МКС пришлось переходить в космические корабли.
Как передает Day.Az, об этом сообщил ТАСС представитель ведомства Ли Кэшьер, комментируя утверждения телекомпании CNN о том, что обломки могли появиться "в результате испытания Россией противоспутникового оружия".
"Мы собираем соответствующую информацию", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что она будет опубликована позднее.
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