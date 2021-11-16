Ковид в ЕС: ограничения для непривитых и детей

В Вене началась массовая вакцинация от ковида детей в возрасте от 5 до 11 лет. Для прививки используется препарат BioNTech-Pfizer. Ранее вакцинация этой возрастной группы была возможна только у практикующих врачей, которые предлагали ее на частной основе и в ограниченном объеме.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, на этом фоне в Австрии вступил в силу режим локдауна дня непривитых жителей.

"Мы с детьми обсудили причину введения санитарных мер в стране и зачем нужна вакцинация, мне кажется, они поняли, что прививка защитит от инфекции, и это то же само, что и обычная вакцинация в соответствии с официальным планом", - говорит житель Вены.

В Германии около трех тысяч пациентов с ковидом проходят лечение в отделениях интенсивной терапии. Из-за всплеска заболеваемости власти ввели ограничения для тех, кто отказывается от вакцинации. Посещать музеи, рестораны, кинотеатры, бассейны могут лишь привитые и переболевшие.

Жители Великобритании старше 40 лет с понедельника получили право на бустерную дозу вакцины от коронавируса, а подростки 16-17 лет могут получить вторую прививку.

Зам. главврача Англии Джонатан Ван-Там говорит: "Я уверен, что если программа бустерной вакцинации будет успешной, если в ней примут участие много людей, то к рождеству и на всю зиму мы сможем существенно уменьшить наши опасения, связанные с госпитализацией и смертностью в отношении миллионов людей. Это очень просто и действительно важно".

Все французские школьники в возрасте от 6 до 11 лет вновь должны носить защитные маски на занятиях. Раньше эта мера действовала только в регионах с самой высокой заболеваемостью, но в последние дни показатели ухудшаются по всей стране.