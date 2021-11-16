Бывшего советника Трампа освободили из-под ареста

Суд в США освободил из-под стражи экс-советника бывшего президента Дональда Трампа Стива Бэннона с ограничительными условиями.

Помощнику Трампа предъявили обвинения в неуважении к Конгрессу за отказ давать показания о штурме Капитолия, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Освобожденному из-под ареста Бэннону предписали отмечаться по телефону каждую неделю. Кроме того, у главного идеолога президентства Трампа заберут загранпаспорт. Ему также придется сообщать власти о поездках за пределы Вашингтона.

Утром 15 ноября Бэннон сдался Федеральному бюро расследований (ФБР), где его арестовали по двум пунктам неуважения к Конгрессу. По каждому из них Бэннону грозит до года лишения свободы. Следующее заседание суда, на котором советнику придется дать ответ на обвинения, наметили на 18 ноября.

Минюст обвинил Бэннона в связи с расследованием событий в Капитолии, произошедших 6 января 2021 года. Политический консультант Бэннон при Трампе работал стратегом Белого дома.

6 января сторонники президента США Дональда Трампа, проигравшего выборы, взяли штурмом здание Капитолия в Вашингтоне и остановили на несколько часов работу Конгресса. В результате беспорядков погибли участница протеста и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. Полиция освободила здание Конгресса от участников штурма, после чего в США заявили о победе Джо Байдена на президентских выборах.