https://news.day.az/world/1404036.html ЕС признал сертификаты о вакцинации еще четырех стран
ЕС признал сертификаты о вакцинации еще четырех стран
Евросоюз признал сертификаты о вакцинации от коронавируса, выдаваемые Грузией, Молдовой, Сербией и Новой Зеландией, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
"Эти четыре страны будут подключены к системе ЕС, и их сертификаты о вакцинации от COVID-19 будут приниматься на тех же условиях, что и цифровые сертификаты, выдаваемые гражданам в государствах ЕС", - сказано в заявление Еврокомиссии.
Таким образом, сейчас к электронной системе ЕС подключены 49 стран и территорий на пяти континентах.
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