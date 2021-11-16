ЕС признал сертификаты о вакцинации еще четырех стран

Евросоюз признал сертификаты о вакцинации от коронавируса, выдаваемые Грузией, Молдовой, Сербией и Новой Зеландией, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"Эти четыре страны будут подключены к системе ЕС, и их сертификаты о вакцинации от COVID-19 будут приниматься на тех же условиях, что и цифровые сертификаты, выдаваемые гражданам в государствах ЕС", - сказано в заявление Еврокомиссии.

Таким образом, сейчас к электронной системе ЕС подключены 49 стран и территорий на пяти континентах.