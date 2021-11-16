Байден напомнил Си Цзиньпину об ответственности США и Китая перед миром

Президент США Джо Байден в ходе онлайн-встречи с лидером Китая Си Цзиньпином напомнил ему об ответственности перед миром и предложил установить "сообразующиеся со здравым смыслом ограничения", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Нам нужно установить некоторые ограничения, сообразующиеся со здравым смыслом", - заявил американский президент, отметив, что такие меры необходимы "особенно по жизненно важным мировым проблемам, как борьба с изменением климата".

Байден также подчеркнул важность открытого и честного обмена мнениями между лидерами США и КНР. "Мы всегда честно и открыто коммуницировали. Никогда не расходились, размышляя о том, что думал другой человек", - отметил президент США.

Американский лидер напомнил китайскому коллеге, что они "провели ужасно много времени за разговорами". "Наверное, нужно начать формально, хотя мы с тобой никогда не были так уж формальны", - подчеркнул Байден. Другой целью разговора он назвал установление простой и прямой конкуренции между странами.