Пожар произошел на АЭС в Японии

На территории АЭС "Гэнкай" в японской префектуре Сага произошел пожар. Об этом сообщило информационное агентство Kyodo, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В пресс-службе компании-оператора станции Kyushu Electric Power добавили, что на борьбу с огнем ушел час. Отмечается, что пожар не оказал влияния на работу энергоблоков.

Информации о пострадавших нет. На данный момент устанавливаются причины случившегося.