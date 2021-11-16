https://news.day.az/world/1404053.html Пожар произошел на АЭС в Японии
Пожар произошел на АЭС в Японии
На территории АЭС "Гэнкай" в японской префектуре Сага произошел пожар. Об этом сообщило информационное агентство Kyodo, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
В пресс-службе компании-оператора станции Kyushu Electric Power добавили, что на борьбу с огнем ушел час. Отмечается, что пожар не оказал влияния на работу энергоблоков.
Информации о пострадавших нет. На данный момент устанавливаются причины случившегося.
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