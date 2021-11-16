В Днепре взорвали здание завода

В городе Днепр в ночь на понедельник, 15 ноября, провели подрывные работы на территории бывшего метизного завода. Сначала взорвали здание предприятия, а в дневное время - заводскую трубу. Об этом пишет Информатор, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Как сообщается, недействующий завод Днепрометиз находится рядом с улицей Набережная Заводская. Для проведения взрыва близлежащий участок дороги перекрыли с двух сторон. Желающих посмотреть на мероприятие оттеснили полицейские.

При подрыве была сохранена заводская труба, которую планировали сделать частью арт-объекта Dnipro Light Flowers. Однако днем специалисты выяснили, что труба отклонилась на 35 сантиметров от оси. Также были обнаружены просадки фундамента и сквозные трещины.

Таким образом, решили снести и трубу.

По данным издания, на территории предприятия размером около 12 гектаров планируют построить торговый центр.