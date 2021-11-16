Ким Чен Ын появился на публике впервые за месяц

Лидер КНДР Ким Чен Ын появился на публике впервые за последний месяц. Он побывал с инспекцией в городе Самчжиен на северо-западе страны, где идет строительство современного города. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

"Ким Чен Ын посетил с инспекцией город Самчжиен, чтобы лично ознакомиться с ходом третьего, заключительного этапа строительства", - отмечает издание.

В последний раз Ким Чен Ын присутствовал на выставке в Пхеньяне, где 11 октября выступил там с речью.

Как сообщалось ранее, Ким Чен Ын сбросил 20 кг. Для парламентариев Южной Кореи представители разведки провели закрытый брифинг, на котором рассказали, что выяснили о здоровье Ына.