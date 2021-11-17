Американский ученый рассказал о возрождении расовой сегрегации в США

Появление в американских университетах "мультикультурных пространств" и общежитий только для чернокожих - это возрождение сегрегации в США. Таким мнением в интервью "Ленте.ру" поделился Джеймс Линдси, американский ученый и автор книги "Циничные теории. Как все стали спорить о расе, гендере и идентичности и что в этом плохого", передает Day.Az.

По его словам, подобное разделение университетских пространств по расовому признаку происходит под "безумным предлогом": сторонники подобных инициатив убеждены, что весь университетский кампус буквально "пронизан белостью". "Поэтому, с их точки зрения, необходимо создать отдельное пространство, своего рода "пузырь", где могли бы собираться представители расовых меньшинств и куда не могла бы проникнуть "белость" - чтобы студенты из меньшинств могли укрыться от давления несправедливого устройства общества, с которым, по их словам, они регулярно сталкиваются. В общем, весьма параноидальная вещь", - рассказал Линдси.

Он отметил, что на деле подобные нововведения приводят к появлению кружков, где беспрепятственно пропагандируются радикальные идеи политики идентичности. "Ну и это конечно демонстрация силы: не пускать куда-то людей из-за того, что они не являются представителями расовых меньшинств", - добавил ученый.