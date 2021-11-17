Названа самая быстро богатеющая страна на планете

За последние 100 лет Китай богател быстрее всех в мире, обогнав США по уровню дохода. Об этом свидетельствуют данные отчета консалтинговой компании McKinsey, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Мировое богатство за последние 20 лет выросло втрое. Основные причины такого резкого роста глобальных доходов связывают с ростом цен на жилье. Так, чистые активы 10 стран, на которые приходятся более 60% глобального дохода выросли с $156 трлн до $514 трлн всего за 20 лет. При этом треть прироста приходится на Китай, чье благосостояние увеличилось с 7 до $120 трлн.

США показали более скромные результаты. За 20 лет они смогли дорасти лишь до $90 трлн, улучшив значение 2000 года в два раза, отмечается в сообщении.

Почти три четверти общей стоимости всех мировых активов - это недвижимость. Поэтому резкий рост стоимости активов связан с недвижимостью и снижением процентных ставок. Однако она дорожает быстрее роста доходов. Это приводит к тому, что еще большее количество людей не могут позволить себе покупку жилья, отметили в McKinsey. Такая ситуация может привести к финансовому кризису, который уже был в США 13 лет назад в связи с пузырем на рынке жилья, заключили аналитики компании.