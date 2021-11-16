Рекорд по смертности от COVID-19 за сутки побит в Украине

Свыше 16,3 тыс. новых случаев COVID-19 зафиксировали в Украине за минувшие сутки, летальных исходов - 838. Об этом сообщается в Telegram-канале министерства здравоохранения страны, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Число смертей является новым антирекордом с момента начала пандемии коронавируса.

"За сутки 15 ноября в Украине: зафиксировано 16 308 новых подтвержденных случаев коронавирусной инфекции... Также за минувшие сутки: госпитализировали 2264 человека; летальных случаев - 838; выздоровели 21 914 человек", - уточнили в украинском Минздраве.

За пандемию в Украине заразились 3 244 749 человек, выздоровели 2 664 373 человека. В общей сложности было 77 985 смертей в результате коронавируса.

К вакцинации от COVID-19 в Украине приступили зимой.