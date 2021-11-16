Иранский вертолет чуть не столкнулся с американским боевым кораблем

Вертолет ВМС Ирана опасно приблизился к многоцелевому десантному кораблю ВМС США "Эссескс". Инцидент произошел в Оманском заливе, сообщает NTD.co, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как заявил представитель Пентагона Джон Кирби, расстояние между воздушным судном и кораблем составило всего 20 метров, при этом высота не превышала трех.

"Когда ваши боевые машины летают таким образом, вы определенно рискуете получить конфликт. Этот эпизод закончился мирно, но он не был безопасным и профессиональным", - заявил Кирби.