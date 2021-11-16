https://news.day.az/world/1404225.html В России за сутки выявили 36 818 случаев заражения COVID-19
В России за сутки выявили 36 818 случаев заражения COVID-19
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 36 818, до 9 145 912.
Это минимум с 27 октября, следует из опубликованных во вторник данных федерального оперативного штаба по борьбе с заболеванием, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,4%.
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