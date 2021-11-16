В России за сутки выявили 36 818 случаев заражения COVID-19

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 36 818, до 9 145 912.

Это минимум с 27 октября, следует из опубликованных во вторник данных федерального оперативного штаба по борьбе с заболеванием, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,4%.