В Новой Зеландии противникам вакцинации захотели запретить ритуальный танец

Вожди племен маори - коренных жителей Новой Зеландии - захотели запретить противникам вакцинации ритуальный танец хака. Об этом сообщает The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По информации издания, за неделю до этого протестующие против прививок от COVID-19 станцевали в ходе демонстраций. В ответ на это племя Нгати Тоа призвало граждан воздержаться от использования танца хака для пропаганды отказа от вакцинации.

Вожди племени отметили, что они потеряли многих пожилых родственников из-за пандемии коронавируса. "Мы абсолютно уверены в том, что вакцина против COVID-19 - лучшая защита, которая у нас есть, и мы стремимся поддержать нашу семью, чтобы как можно скорее пройти вакцинацию", - подчеркнул один из представителей племенной власти.