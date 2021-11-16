https://news.day.az/world/1404250.html Мигранты забросали камнями силовиков на границе Польши - ВИДЕО
Мигранты забросали камнями силовиков на границе Польши - ВИДЕО
Мигранты забросали пограничников на польской границе камнями и попытались сломать ограждение. В ответ на действия беженцев силовики применили слезоточивый газ.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Известия, мигранты убрали спальники от погранперехода.
С польской стороны наблюдается серьезное усиление полиции военных, пограничников и водометов.
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