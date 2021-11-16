Мигранты забросали камнями силовиков на границе Польши
Depozit faizini öncədən al!

Мигранты забросали пограничников на польской границе камнями и попытались сломать ограждение. В ответ на действия беженцев силовики применили слезоточивый газ.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Известия, мигранты убрали спальники от погранперехода.

С польской стороны наблюдается серьезное усиление полиции военных, пограничников и водометов.