https://news.day.az/world/1404255.html Китай придумал новый способ борьбы с криптовалютой
Китай придумал новый способ борьбы с криптовалютой
Китай предостерегает свои государственные предприятия от майнинга криптовалюты и думает над принятием новых карательных мер. Одна из таких - введение более высоких цен на электроэнергию для компаний, которые продолжают игнорировать правительственный запрет на добычу биткоина, пишет Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Национальная комиссия по развитию и реформам планирует пресечь промышленную добычу биткоинов, а также любое участие государственных компаний в этой деятельности.
В этом году Пекин жестко борется разными способами с майнерами, обвиняя их во всем - от дефицита энергии до смертельных случаев при добыче угля.
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