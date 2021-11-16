Китай придумал новый способ борьбы с криптовалютой

Китай предостерегает свои государственные предприятия от майнинга криптовалюты и думает над принятием новых карательных мер. Одна из таких - введение более высоких цен на электроэнергию для компаний, которые продолжают игнорировать правительственный запрет на добычу биткоина, пишет Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Национальная комиссия по развитию и реформам планирует пресечь промышленную добычу биткоинов, а также любое участие государственных компаний в этой деятельности.

В этом году Пекин жестко борется разными способами с майнерами, обвиняя их во всем - от дефицита энергии до смертельных случаев при добыче угля.