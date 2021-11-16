Германия остановила процесс сертификации "Северного потока-2"

Германия на время приостановила процесс сертификации "Северного потока-2".

Об этом сообщает Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Приостановление процесса сертификации российского газопровода связано с юридическими изменениями. Регулятор ФРГ уточнил, что продолжит процесс сертификации "Северного потока-2" после того, как "Газпром "завершит создание дочерней компании в ФРГ для германской части магистрали. Также регулятор подчеркнул, что заблаговременно уведомил о приостановке процесса Еврокомиссию, Минэнерго Германии и все стороны процедуры сертификации.