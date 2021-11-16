Филиппины одобрили "Спутник лайт" в качестве бустерной дозы

Власти Филиппин одобрили использование российского однокомпонентного препарата от коронавируса "Спутник Лайт" в качестве бустерной дозы. Об этом во вторник сообщил информационный портал CNN Philippines со ссылкой на главу Управления по контролю за продуктами и лекарствами Филиппин Эрика Доминго, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По данным издания, филиппинские медики будут вводить бустерную дозу препарата "Спутник Лайт" независимо от препарата, который был использован для вакцинации первым и вторым компонентом.

Как сообщает информационный портал, ведомство также одобрило использование вакцин китайской компании Sinovac, британско-шведской AstraZeneca, американской Pfizer в качестве бустерной дозы. При этом граждане, получившие первые два компонента одной из данных вакцин, получат третью дозу этого же препарата.

За последние сутки на Филиппинах вирус выявили у 1,5 тыс. человек, умерли 128 жителей. Всего за время пандемии на Филиппинах зафиксировано более 2,8 млн случаев заражения коронавирусом, 2,7 млн человек выздоровели, 45 тыс. умерли.

По данным управления по контролю за продуктами и лекарствами, в республике одобрено использование вакцин производства компаний Sinovac, AstraZeneca, Pfizer, а также американских Moderna и Johnson & Johnson, индийской Bharat Biotech и российского препарата "Спутник V". В августе этого года Филиппины также одобрили экстренное использование российского препарата "Спутник Лайт".