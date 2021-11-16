Эксперты указали на неэффективность стратегии борьбы с COVID-19 в Швеции

Результаты исследования, проведенного швейцарскими экономистами Стефаном Герлахом и Йоакином Тулом, говорят о том, что на Западе шведская стратегия прохождения через пандемию COVID-19 оказалась одной из самых неэффективных. Об этом во вторник говорится на дискуссионной странице газеты Dagens Nyheter, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Авторы работы составили сравнительную таблицу, в которую включили все страны ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития), где особо выделена десятка стран, наилучшим образом справившихся с пандемией (где фактическая смертность близка или меньше ожидаемой), и десятка "двоечников".

Рейтинг возглавили Новая Зеландия, Южная Корея, Япония, Австралия, Исландия, Норвегия, Италия, Финляндия и Испания. В хвосте оказались Швеция, Бельгия, Чили, Колумбия и Великобритания.

"Частично различия между странами определяет то, что не все факторы, влияющие на смертность, оказались включенными в анализ, поскольку нет данных. Одним из таких факторов является определенная часть мигрантов. Тем не менее мы можем констатировать, что как страны из верхней части рейтинга (например, Испания и Италия), так и занимающие нижние строчки (например, Швеция и Великобритания) имеют у себя большие группы мигрантов", - отмечают в статье один из авторов исследования, Стефан Герлах, и его коллега, шведский экономист Понтус Браунерйельм.