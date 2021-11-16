https://news.day.az/world/1404303.html Кадры столкновения силовиков с мигрантами на польской границе - ВИДЕО
Кадры столкновения силовиков с мигрантами на польской границе - ВИДЕО
РЕН ТВ публикует кадры с польской границы, где произошло столкновение силовиков с мигрантами.
Как передает Day.Az, на записи видно, как беженцы ломают ограждение, а затем забрасывают пограничников камнями и балками.
С польской границы открыли огонь по воздуху. Как сообщает корреспондент "Известий", силовики распылили слезоточивый газ в ответ на действия мигрантов. Кроме того, со стороны Польши наблюдается серьезное усиление полиции военных, пограничников.
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