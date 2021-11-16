https://news.day.az/world/1404304.html В Новосибирске улицу затопило кипятком - ВИДЕО
В Новосибирске улицу затопило кипятком - ВИДЕО
В Новосибирске на улице Плахотного 53/1 прорвало теплотрассу, сообщает ГТРК "Новосибирск".
Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, 16 ноября территорию парковки и детской площадки рядом с новостройками затопило кипятком.
"Фонтан кипятка бьёт из-под земли, провал асфальта напротив клуба Чехова. СГК воду отключили спустя два часа, затопило всё вокруг домов и детскую площадку", - поделилась местная жительница Юлия.
В генерирующей компании не дали оперативные комментарии по сложившейся ситуации.
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