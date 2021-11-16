В Новосибирске улицу затопило кипятком

В Новосибирске на улице Плахотного 53/1 прорвало теплотрассу, сообщает ГТРК "Новосибирск".

Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, 16 ноября территорию парковки и детской площадки рядом с новостройками затопило кипятком.

"Фонтан кипятка бьёт из-под земли, провал асфальта напротив клуба Чехова. СГК воду отключили спустя два часа, затопило всё вокруг домов и детскую площадку", - поделилась местная жительница Юлия.

В генерирующей компании не дали оперативные комментарии по сложившейся ситуации.