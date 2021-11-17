Экономике Китая предсказали антирекорд

Аналитики считают, что в 2022 году рост ВВП Китая достигнет антирекорда - впервые за 30 лет он замедлится до 5 процентов. Ухудшение экономической ситуации вызвано давлением Пекина на сектор недвижимости, пишет Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Рост ВВП Китая в третьем квартале резко замедлился до 4,9 процента в годовом выражении. Это самый слабый рост за девять месяцев. Эксперты предсказывают, что политика председателя КНР Си Цзиньпина окажется долгосрочной и давление на сектор недвижимости сохранится еще несколько лет. В связи с этим банки Goldman Sachs, Nomura и Barclays снизили прогнозы роста китайской экономики в 2022 году до 5 процентов и ниже. Если ожидания аналитиков оправдаются, темпы роста снизятся на 2 процента по сравнению с допандемийными показателями (7 процентов).

Экономика Китая занимает второе место в мире по величине, поэтому ее замедление будет иметь последствия для других стран. Так как производство в Китае снизится, вместе с ним сократится и спрос на сырье и другие товары из Австралии и Индонезии. Кроме того, из-за ухудшения экономического положения в стране жители начнут меньше тратить, в то время как именно китайские потребители являются основной аудиторией таких крупнейших транснациональных корпораций, как Apple и Volkswagen. Главный экономист банка Nomura Роб Суббараман считает, что замедление экономики Китая "может напрямую снизить рост мирового ВВП примерно на 0,5 процентных пункта".

В 2021 году политбюро центрального комитета партии сообщило, что больше не будет стимулировать экономику с помощью сектора недвижимости. По мнению властей, избыточное предложение жилья на рынке представляет собой угрозу экономической стабильности, и инвестиции следует направлять в более "приоритетные" сектора, такие как высокотехнологичное производство.

"Си лично участвует в политике в области недвижимости, поэтому министерства не осмеливаются ослаблять меры без его одобрения", - считает экономист консалтинговой компании Plenum Чен Лонг. Экономист банка Nomurа Суббарамана также уверен, что Пекин готов "пожертвовать ростом в краткосрочной перспективе ради большей долгосрочной стабильности".

Сектор недвижимости Китая разросся до огромных масштабов - ежегодно в стане создается более 900 миллионов квадратных метров жилья. Инвестиции в строительство вместе с объемом производства в смежных секторах, таких как производство стали и цемента, составляют от 20 до 25 процентов ВВП Китая.

Любой кризис этой отрасли нанесет удар национальной экономике. Строительство недвижимости способствовало ее V-образному восстановлению после пандемии, однако летом Пекин замедлил ипотечного кредитования и сектор начал сокращаться. Меры властей даже привели некоторых девелоперов к банкротству - самым ярким примером является крах застройщика Evergrande.