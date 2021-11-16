Совет ЕС утвердил 14 новых общеевропейских оборонных проектов

Совет ЕС на уровне министров обороны утвердил во вторник 14 новых общеевропейских оборонных проектов, в том числе, для создания беспилотных систем и средств пассивной защиты спутников. Об этом говорится в распространенном в Брюсселе заявлении Совета, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Совет ЕС утвердил решение, расширив список совместных проектов, реализующихся в рамках европейской программы постоянного структурированного оборонного партнерства (PESCO). В результате 14 новых проектов будут включены в существующий список из 46 проектов, реализуемых с 2017 года, - говорится в заявлении. - Новые проекты - это новый шаг в направлении совместных инвестиций, разработки и создания в оборонные проекты, в особенности воздушной и космической техники".

В документе отмечается, что новые проекты, в частности, включают создание беспилотной и полуавтономной воздушной и наземной военной техники, а также системы пассивной защиты космических аппаратов. ЕС намерен также создавать новые возможности для военно-транспортных авиаперевозок крупногабаритных грузов, полуавтономную боевую машину пехоты со сменными модулями для использования в различных военных миссиях Евросоюза. Другие проекты включают создание новых типов малых боевых кораблей, новых видов стрелкового оружия, систем киберобороны, источников энергии для беспилотников.