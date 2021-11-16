ЕС инвестирует €1,1 млрд в семь инновационных проектов в сфере зеленых технологий

Евросоюз (ЕС) утвердил инвестиции на €1,1 млрд в семь инновационных проектов в сфере зеленых технологий. Об этом заявил во вторник представитель Еврокомиссии (ЕК) Тим Макфи на брифинге в Брюсселе, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Еврокомиссия утвердила финансирование в €1,1 млрд в семь инновационных проектов в энергоемких отраслях, а также в сферах водородных технологий, улавливания углеродных выбросов и альтернативных источников энергии", - сообщил он. Эти проекты будут реализованы в Бельгии, Италии, Финляндии, Франции, Нидерландах, Норвегии, Испании и Швеции.

Он отметил, что проекты были отобраны по своей способности снизить выбросы парниковых газов по сравнению с существующими технологиями, их высоким инновационным потенциалам и возможностям быстрой практической реализации. Они будут использованы в химической, сталелитейной и цементной промышленности, в нефтепереработке и в энергетике.

Проект по улавливанию углеродных выбросов, уточнил Макфи, будет реализован на нефтеперерабатывающем заводе в Порвоо в Финляндии, он предусматривает сбор углекислого газа и его захоронение на постоянной основе в Северном море.