В Мюнхене отменена рождественская ярмарка из-за быстрого роста заболеваемости ковидом

Власти Мюнхена (федеральная земля Бавария) приняли решение отменить проведение рождественской ярмарки на фоне стремительного ухудшения эпидемиологической ситуации, связанной с распространением коронавируса. Об этом во вторник заявил обер-бургомистр Мюнхена Дитер Райтер, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Драматическая ситуация в наших клиниках и экспоненциальный рост новых случаев инфицирования не оставляют мне другого выбора", - приводит слова Райтера агентство DPA. "Все остальное было бы безответственным, а также привело бы к увеличению риска заражения и, более того, стало бы неверным сигналом. Особенно для всех сотрудников наших клиник, которые работают на пределе своих возможностей", - подчеркнул обер-бургомистр Мюнхена.

Он пояснил, что в месте проведения рождественского рынка, организуемого на центральной площади Мюнхена - Мариенплац - невозможно ограничить количество гостей и обеспечить контроль соблюдения так называемого правила 2G, согласно которому посещать общественные места могут лишь привитые и переболевшие. Таким образом, местные власти были вынуждены отменить проведение рождественской ярмарки. При этом Райтер уточнил, что администрация города рассматривает вопрос о выплате компенсации организаторам мероприятия, которые понесут серьезные финансовые потери.

Вместе с тем он заметил, что проведение частных рождественских ярмарок вполне возможно при ограниченном количестве посетителей и выполнении правила 2Gplus, предполагающего допуск только вакцинированных или переболевших, имеющих отрицательный результат экспресс-теста на коронавирус.

По данным Института вирусологии имени Роберта Коха, в Баварии наблюдается один из самых высоких уровней заболеваемости коронавирусом во всей Германии. За прошедшие сутки число случаев заражения COVID-19 увеличилось на 9 014. С начала эпидемии инфекция была выявлена у 950 702 жителей Баварии, умерли 16 648 человек. Семидневный показатель распространения коронавируса в регионе (число заражений в течение недели на 100 тыс. человек) составляет 554,2, что намного выше, чем среднее значение по всей стране (312,4). Всего же в ФРГ коронавирусная инфекция обнаружена у 5 077 124 жителей, общее число летальных исходов достигло 97 980.