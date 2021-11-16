В Афганистане задержали мужчину, обвиняемого в продаже 130 женщин

Силы безопасности (СБ), сформированные захватившим власть в Афганистане радикальным движением "Талибан", задержали мужчину по подозрению в торговле людьми. Преступнику вменяется продажа порядка 130 женщин, сообщило во вторник агентство Pajhwok со ссылкой на начальника СБ северной провинции Джаузджан Дамуллу Сираджа, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его информации, некоторое время бандит находился в розыске. Силовикам удалось задержать подозреваемого в понедельник вечером в ходе спецоперации на окраине Шибергана - административного центра региона. В настоящее время он находится под стражей. Талибы считают, что преступник, имя которого не раскрывается, обманом увозил женщин в соседние провинции, а затем продавал их.

Силовики "Талибана" выясняют обстоятельства инцидентов и пытаются установить всех причастных. "По этому делу проводятся необходимые следственные действия. Мы хотим знать, кто еще стоит за этим", - сказал Сирадж.

Между тем один из правоохранителей, знакомый с расследованием, рассказал Agence France-Presse, что целью работорговца были женщины из малообеспеченных слоев населения. Он обещал афганкам найти спутника жизни, который мог бы обеспечивать их.

После продолжающего десятилетия конфликта население Афганистана стоит на грани гуманитарного кризиса. Ситуация усугубилась после захвата страны движением "Талибан", поскольку администрация США заморозила государственные резервы свергнутого афганского правительства в американских банках, чтобы к ним не смогли получить доступ талибы. Международный валютный фонд и Всемирный банк тоже прекратили оказание помощи Кабулу. Общая сумма замороженных средств составляет около $9,5 млрд.