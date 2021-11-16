США объявят о дипломатическом бойкоте Олимпиады в Пекине

Администрация президента США Джо Байдена намерена объявить о дипломатическом бойкоте зимней Олимпиады, которая пройдет в Пекине в 2022 году. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, сообщает The Washington Post (WP).

По информации издания, технически решение еще не доработано, однако американскому лидеру дали соответствующие рекомендации. Источники в администрации рассказали, что он примет их до конца месяца. В случае объявления бойкота президент и другие официальные лица Вашингтона не будут присутствовать на Олимпийских играх в китайской столице.

WP пишет, что бойкот планируется с целью отреагировать на нарушения прав человека со стороны китайского правительства без ущерба для американских спортсменов. При этом отмечается, что указанная мера не связана с онлайн встречей Байдена с лидером Китая Си Цзиньпином, которая прошла 16 ноября.

В мае спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси призвала международное сообщество объявить о дипломатическом бойкоте Олимпийских игр в Китае. По ее мнению, в рамках дипломатического бойкота главы ведущих стран мира должны отказаться от участия в Олимпийских играх в КНР. В ответ на это заявление официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что в Вашингтоне не первый раз обсуждают бойкот в отношении Китая и других стран.