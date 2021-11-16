Франция выделит около €2 млрд на развитие производства водорода до 2030 года

Президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал выделить до €2 млрд на развитие производства водорода в рамках плана "Франция-2030". Об этом он заявил во вторник во время визита в коммуну Безье, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В рамках плана "Франция-2030" мы собираемся инвестировать €1,9 млрд в развитие водородных проектов", - заявил он на встрече с работниками компании Genvia, которая занимается производством водорода. Глава государства напомнил, что большие проекты в этой сфере запускаются на европейском уровне и что он еще в прошлом году договорился с канцлером ФРГ Ангелой Меркель об их совместном финансировании.

"Водород позволит обеспечить наши передвижения, производство энергии с низким уровнем выбросов углерода, позволит совместить производственные планы с декарбонизацией экономики страны. Кроме того, если мы сможем стать ведущим производителем водорода в будущем, мы сможем построить энергетическую независимость Франции", - добавил он.

В середине октября Макрон представил инвестиционную программу "Франция-2030", которая предполагает выделение €30 млрд на развитие инновационных технологий. Из них €8 млрд планируется потратить на "озеленение" экономики, в том числе и на производство водорода, €4 млрд - на "транспорт будущего", €10 млрд - на продовольственную сферу, €3 млрд - на здравоохранение, в том числе на разработку новых препаратов от рака и хронических заболеваний, а также €2 млрд - на космос и исследование морского дна. Остальные средства пойдут на развитие культуры и производство творческих материалов.