Байден заявил Си Цзиньпину о необходимости диалога по стратстабильности

Президент США Джо Байден высказался на виртуальной встрече с председателем КНР Си Цзиньпином за налаживание Вашингтоном и Пекином диалога по стратегической стабильности, и стороны условились продвигать такого рода двусторонние переговоры. Об этом сообщил во вторник помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Не вдаваясь в детали по [этим] невероятно "чувствительным" вопросам, [могу сказать, что] президент Байден действительно затронул с президентом Си [председателем КНР Си Цзиньпином] необходимость [организации] набора переговоров по стратегической стабильности вокруг того рода тем, которые вы только что описали. Необходимо, чтобы это направлялось лидерами [двух государств] и велось командами старших должностных лиц с обеих сторон, наделенных соответствующими полномочиями и охватывающих проблематику безопасности, технологий и дипломатии. И два лидера согласились с тем, что мы будем стремиться начинать двигать вперед обсуждения по стратегической стабильности", - сказал Салливан, выступая на интернет-семинаре в вашингтонском Институте Брукингса.

"Это не то же самое, что у нас [США] налажено в контексте России - с официальным диалогом [Москвы и Вашингтона] по стратегической стабильности, который является намного более зрелым, обладает гораздо более глубокой историей", - уточнил советник американского лидера.

"В американо-китайских отношениях в этом меньше зрелости", - признал Салливан. "Однако два лидера действительно обсудили эти вопросы, и теперь нам предстоит обдумать самые продуктивные пути продвинуть это вперед", - добавил представитель Белого дома.

Регионы Тихого и Индийского океанов

Байден изложил Си Цзиньпину свое понимание концепции свободных и открытых регионов Тихого и Индийского океанов.

"Он [Байден] изложил в общих чертах, что он имеет в виду под своим <...> видением свободных и открытых регионов Тихого и Индийского океанов. Это включает растущую обеспокоенность по поводу деятельности КНР в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях и центральное значение свободы судоходства, полетов и [соблюдения] других <...> правил, направленных на обеспечение для региона стабильности и процветания, которые США помогали поддерживать в течение десятилетий", - сказал он.

"Защитные барьеры"

Соединенные Штаты и Китай активизируют выработку "защитных барьеров" в отношениях, чтобы не допустить перехода от конкуренции к конфликту, заявил Салливан.

По его словам, в ходе онлайн-саммита президента США Джо Байдена с председателем КНР Си Цзиньпином обсуждалась тема того, "как эффективным образом регулировать разногласия". "И в этом отношении обеспечение мира и безопасности в районе Тайваньского пролива, поддержание четкой коммуникации, избежание недопонимания будут важными и трудоемкими аспектами работы между нашими военными, между нашими советами по национальной безопасности и нашими дипломатами", - отметил он.

"Так что вы увидите на многих уровнях активизацию взаимодействия с целью сделать так, чтобы существовали защитные барьеры для этого соперничества, чтобы оно не перешло в конфликт", - добавил помощник президента США.

Цены на топливо

Байден и Си Цзиньпин по итогам проведенной онлайн-встречи поручили своим командам проработать вопрос о том, как содействовать снижению цен на топливо в целях роста мировой экономики, сообщил помощник американского лидера.

"Они также обсудили широкий круг глобальных экономических вопросов, включая то, как Соединенные Штаты и Китай могут работать вместе, чтобы глобальное энергообеспечение и волатильность цен [на энергоресурсы] не поставили под угрозу восстановление мировой экономики. Лидеры двух стран поручили своим командам в срочном порядке скоординировать работу по этому вопросу", - отметил Салливан.

Подготовка к онлайн-саммиту

Байден эффективно подготовился к онлайн-саммиту с председателем КНР, успев за это время укрепить позиции США в мире и экономику страну, заявил Салливан. "Президент Байден пришел на эту встречу после того, как в течение десяти месяцев занимался внешней политикой, меняя стратегическую обстановку, так что он пришел на эту встречи, заняв эффективную позицию", - считает Салливан.

В частности, по его словам, президент уделил особое внимание инвестициям в американскую экономику, чтобы укрепить Соединенные Штаты, а одновременно с этим сосредоточился на восстановлении отношений с союзниками и партнерами по всему миру. "Если говорить о внешней политике, то Байден заново утвердил американское лидерство", - убежден его помощник.

Встреча Си Цзиньпина и Байдена по видеосвязи продлилась более трех часов. Это первая официальная встреча двух лидеров с момента вступления Байдена в должность президента США в январе 2021 года. Ранее они обменивались посланиями и совершали телефонные звонки. Последний разговор по телефону между Байденом и Си Цзиньпином состоялся 10 сентября.