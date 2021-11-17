Российская академия наук и научные организации Германии запустили проект "Вместе за лучший климат"

Германский центр исследования Земли (Потсдам), Объединение им. Гельмгольца (Германия) и президиум Российской академией наук (РАН) запустили проект "Вместе за лучший климат - Активная научная дипломатия с Россией - МОСТ", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы запускаем новый российско-германский проект. Это особый проект, он направлен на совместное исследование климата и устойчивое развитие наших стран. И предполагает проведение целого ряда двусторонних мероприятий в течение года. Для молодых ученых наших стран будет организован двухдневный семинар по теме трансфера знаний в сфере устойчивого развития. Самые активные участники семинара смогут принять участие в летней школе, планируем ее провести летом 2022 года в сотрудничестве с Институтом нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН", - отметил по этому поводу вице-президент РАН Юрий Балега.

По его словам, РАН давно сотрудничает с Объединением им. Гельмгольца, около 16-17 лет назад было подписано соглашение о сотрудничестве, и тех пор стороны являются стратегическими партнерами в международных научно-исследовательских проектах. Балега отметил, что ученые России сотрудничают практически со всеми 18 центрами Объединения, во всех областях науки, проводят совместные экспедиции. В общей сложности сейчас осуществляется около 35 совместных научных проектов.

"Мы открываем новую страницу нашего сотрудничества в развитии научной дипломатии между нашими странами. Вопросы, связанные с климатом, сейчас крайне важны для всего человечества и актуальны. Практически на всех форумах этому уделяется особое внимание", - добавил Балега.

Объединение Гельмгольца - крупнейшая научно-исследовательская организация Германии. Объединяет естественнонаучные, технические и медико-биологические исследовательские центры, в которых работают почти 40 тыс. сотрудников (в том числе около 15 тыс. ученых).