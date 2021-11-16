Белый дом ушел от ответа на вопрос о бойкоте Вашингтоном Олимпиады в Пекине

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс на регулярном брифинге во вторник не дал ответа на вопрос о том, считает ли вашингтонская администрация необходимым бойкот Соединенными Штатами Олимпийских игр, которые пройдут в феврале следующего года в Пекине, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мне нечего добавить по этому поводу", - сказал он. Бейтс при этом повторил, что тема Олимпиады не затрагивалась на состоявшейся ранее онлайн-встрече президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина.

После этого журналист спросил, хотел бы Байден, чтобы американские спортсмены отправились на Олимпиаду. "Мне просто нечего добавить по этому поводу сейчас. Но, опять же, это не было частью их беседы", - ответил Бейтс.

Ранее во вторник обозреватель газеты The Washington Post Джош Рогин в опубликованной на сайте издания статье со ссылкой на источники утверждал, что вашингтонская администрация планирует объявить о дипломатическом бойкоте Олимпийских игр. Как отмечает издание, окончательное решение еще не принято, но главе государства поступили соответствующие рекомендации, с которыми он намерен согласиться. Одобрение Байдена ожидается до конца этого месяца.

В мае этого года спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси призвала международное сообщество к дипломатическому бойкоту Олимпийских игр в Китае. По ее мнению, лидеры ведущих стран мира должны воздержаться от участия в соревнованиях. Поводом стали приписываемые КНР массовые репрессии в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Пекин такие утверждения категорически отвергает. При этом Национальный олимпийский комитет США выступил против бойкота.

XXIV зимняя Олимпиада пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.