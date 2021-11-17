Объединение "Продолжаем перемены" победило на парламентских выборах в Болгарии

Центральная избирательная комиссия Болгарии (ЦИК) завершила подсчет голосов на выборах президента и досрочных парламентских выборах. По итогам обработки 100% протоколов победу одержало новое политическое объединение "Продолжаем перемены", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По данным, опубликованным во вторник на официальном сайте ЦИК, за "Продолжаем перемены" проголосовали 25,67% избирателей (673 141 человек). На второй позиции партия "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ) в коалиции с Союзом демократических сил, которая набирает 22,74% голосов (596 456). За ними следует Движение за права и свободы - 13% (340 997). В новый состав парламента 47-го созыва проходит Болгарская социалистическая партия, за которую проголосовали 10,21% (267 816), партия "Есть такой народ" - 9,52% (249 726), объединение "Демократическая Болгария" - 6,37% (166 966) и партия "Возрождение" - 4,86% (127 549).

Остальные политические объединения четырехпроцентный избирательный барьер преодолеть не смогли.

На выборах президента республики в первом туре победил действующий глава государства Румен Радев, претендующий на второй мандат, - за него проголосовали 49,41% избирателей (1 322 128 человек), на второй позиции независимый кандидат Анастас Герджиков - 22,82% (610 710). Именно они 21 ноября встретятся во втором туре голосования, где для победы будет достаточно простого большинства голосов избирателей

Избирательная активность, по данным экзитполов, была рекордно низкой, в голосовании приняли участие около 40% избирателей.

Досрочные парламентские выборы и первый тур президентских выборов состоялись в Болгарии в воскресенье, 14 ноября, и прошли без серьезных нарушений. Голосование проходило с использованием специализированных машин, которые показали высокую эффективность. За 240 мест в 47-м созыве Народного собрания Болгарии боролись представители 27 партий и коалиций, на пост президента претендовали 23 кандидата.