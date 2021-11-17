В Махачкале двухлетний мальчик сбежал из детского сада на игрушечной машине.



Как передает Day.Az со ссылкой на​ Telegram-канал Baza, Пока дети были на прогулке, на территорию детского сада приехала машина с продуктами. Вещи выгрузили, машина уехала, ворота закрыли. Но двухлетний Амир уже спланировал побег.



На своей пластиковой тачке он подъехал к воротам, открыл их и скрылся за забором. Позже, уже замёрзшего мальчика нашли недалеко от сада местные жители. Они отвели его в ближайшую аптеку, а затем кинули клич в местных чатах. Там Амира увидели родители и забрали домой своего гонщика.



"Что-то нам подсказывает, что ближайшее время мальчик будет передвигаться только пешком", - говорится в подписи к видео.