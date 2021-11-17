https://news.day.az/world/1404483.html В Ереване проходят стихийные акции протеста - ВИДЕО
В Ереване проходят стихийные акции протеста - ВИДЕО
Около 500 человек собрались на площади Республики Еревана, чтобы потребовать отставки премьер-министра Пашиняна, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.
Через прямые трансляции в Facebook граждане Армении сообщают, что количество людей растет, но "это число все еще слишком мало, чтобы сместить предательское правительство".
Также очевидцы публикуют фотографии с площади Республики и пишут о большом скоплении полицейских в центре Еревана.
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