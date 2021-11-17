В Ереване проходят стихийные акции протеста

Около 500 человек собрались на площади Республики Еревана, чтобы потребовать отставки премьер-министра Пашиняна, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

Через прямые трансляции в Facebook граждане Армении сообщают, что количество людей растет, но "это число все еще слишком мало, чтобы сместить предательское правительство".

Также очевидцы публикуют фотографии с площади Республики и пишут о большом скоплении полицейских в центре Еревана.