В Судане заявили, что политзаключенных освободят в течение двух дней

Политические заключенные в Судане, включая находящегося под домашним арестом отстраненного от должности главу правительства Абдаллу Хамдука, будут освобождены в течение двух дней. Об этом в интервью катарскому телеканалу Al Jazeera заявил член сформированного на прошлой неделе Суверенного совета Малик Агар, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Кроме того, по его словам, "всем политическим партиям в Судане следует вернуться за стол переговоров без предварительных условий".

После продолжавшихся несколько недель акций протеста и забастовок суданские военные в ночь на 25 октября арестовали Хамдука, четверых министров, а также группу чиновников и партийных лидеров. Генерал армии Абдель Фаттах аль-Бурхан распустил высшие органы власти и объявил чрезвычайное положение. Он также приостановил действие ряда статей конституционной декларации, которая определяла рамки переходного периода в стране и отношения между военными и гражданскими властями. Позднее Хамдук был отпущен, и, как пояснил журналистам аль-Бурхан, он не был арестован, но из соображений личной безопасности некоторое время находился в доме руководителя страны в качестве гостя. Произошедшие события армия считает не военным переворотом, а оперативным вмешательством во избежание гражданской войны.

Обновленный Суверенный совет был сформирован 11 ноября указом аль-Бурхана, который в тот же день принес конституционную присягу перед главой судебной системы страны Абдель Азизом Фатхом ар-Рахманом Абдином. Состав органа был определен по итогам переговоров между представителями вооруженных и гражданских сил страны. Своим заместителем аль-Бурхан вновь назначил командующего так называемыми Силами быстрого реагирования (или оперативной поддержки, спецназа), которые подчиняются Национальной службе безопасности и разведки при Вооруженных силах Судана, Мухаммеда Хамдана Дакло (Хамидти). Большинство других членов совета, в первую очередь от ВС, также были раньше представлены в нем. Суверенный совет должен состоять из 14 человек: восемь представителей армии и шесть гражданских лиц.