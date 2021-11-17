Поляки использовали против мигрантов химикаты

Польские силовики применили против мигрантов спецсредства, содержащие токсичные химикаты. Об этом сообщил заместитель начальника управления радиационной, химической и биологической защиты и экологии Генерального штаба Вооруженных Сил Белоруссии Игорь Малык, передает Day.Az со ссылкой на БЕЛТА.

По его словам, несколько человек обратились к медикам с жалобами на разъедающую глаза жидкость, которая попала на них из водометов.

"После осмотра места происшествия обнаружены, зафиксированы и изъяты следы применения слезоточивого газа с помощью выстрелов газовых гранат, а также следы химического вещества, используемого при применении водометов", - рассказал Малык.