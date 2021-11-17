Университеты США уличили в дискриминации мужчин

Университеты США принимают множество дискриминационных программ, в которых могут участвовать только женщины. Профессор Университета Мичиган-Флинт, экономист Марк Перри в беседе с "Лентой.ру" уличил американские образовательные учреждения в дискриминации мужчин, передает Day.Az.

Ученый рассказал, что университеты Соединенных Штатов предоставляют намного больше преимуществ женщинам и представителям меньшинств. Речь идет о стипендиях, грантах, финансировании исследований, денежной помощи, на которые не может претендовать мужская часть кампуса.

Перри заключил, что в современном высшем образовании существуют очень лицемерные двойные стандарты. "Администрация не терпит дискриминации в отношении женщин, но одобряет и фактически санкционирует дискриминационные программы в отношении мужчин", - подчеркнул он. Ученый отметил, что в среднем в американских вузах есть 60-70 специальных стипендий для девушек, и чаще всего ни одной для молодых людей.