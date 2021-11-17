В Уганде произошли теракты, есть жертвы
В столице Уганды Кампале во вторник, 16 ноября, в результате теракта погибли по меньшей мере три человека, более 30 получили ранения. Об этом сообщает Bangkok Post, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.
Сообщается, что двое террористов-смертников на мотоциклах взорвали бомбу у входа в парламент, один из прохожих погиб, загорелись припаркованные рядом автомобили.
Третий злоумышленник совершил нападение на контрольно-пропускной пункт возле центрального полицейского участка, убив двух человек.
Полиция предотвратила третье нападение, обнаружив самодельное взрывное устройство в доме предполагаемого террориста-смертника.
Красный Крест Уганды сообщил, что 21 человек из 33 раненых были сотрудниками полиции.
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